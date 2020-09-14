بالفيديو.. واحدة من عجائب الصحراء تكونت قبل ملايين السنين.. ماذا تعرف عن صخرة “النصلة” بتيماء

روى الأستاذ الجامعي والباحث الجيولوجي الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، قصة وتاريخ صخرة النصلة الشهيرة التي تقع في محافظة تيماء، مبيناً أن الصخرة واحدة من عجائب الصحراء التي تزخر بها المملكة والجزيرة العربية.
وقال الدكتور بن لعبون، إن صخرة النصلة هي جزء منفرد عن جبل قريب منها، وسمي هذا الجبل على اسمها (جبل النصلة)، وتعد تلك الصخرة توثيقاً للإرث الحضاري والعمق التاريخي لجزيرة العرب.
وأضاف أن الصخرة تتكون من طبقات سميكة من أحجار الرمل ترسبت وتكونت على مدار السنين، مشيراً إلى أن العمر الجيولوجي لها يتراوح بين 542 مليون سنة إلى 488 مليون سنة.
وأشار إلى أن التفسير الجيولوجي لحدوث الانشطار في النصلة، يقول إنه حدث نتيجة زحزحة بسيطة بين جانبيها أدت إلى هذا الانشطار، دون أن تسقط أياً من الكتلتين، لافتاً إلى أن الانشطار وقع منذ زمن قديم.
وأوضح أن الدليل على قدم حدوث الانشطار أنه لا يوجد رسمة في جهة الصخرة اليمنى متصلة بالجهة اليسرى، بل كل جهة لها رسوماتها منذ أن بدأ الإنسان القديم في الرسم عليها، مضيفاً أن عمر الرسومات لا يقل عن 15 ألف سنة.
وفق “أخبار 24”.