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أخبار المناطق > “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
14/09/2020   1:44 م

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

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نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تتسبب في تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة في تقريرٍها اليوم (الإثنين)، أن التنبيه يشمل محافظات أضم، الطائف، العرضيات، الكامل وميسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً.

في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية بمنطقة المدينة المنورة على محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع، مبينة أن الحالة تبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

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