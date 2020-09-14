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أخبار محلية > “المحكمة الجزائية” تحدد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف
14/09/2020   1:46 م

“المحكمة الجزائية” تحدد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف

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كشفت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الإثنين)، آخر التطورات المتعلقة بالدعوة المقامة على المتهم السعودي بارق بن نزار بن حامد الشريف، والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (1029850854).

وذكرت المحكمة أن المتهم تغيب عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه.

وأضافت أن الجهة المختصة بالمحكمة لم تتمكن من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، مشيرة إلى أنه جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 / 2 / 1442هـ، في الساعة 7:45 دقيقة صباحاً. وفق “أخبار 24”.

ودعت المحكمة المدعى عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مضيفة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

“المحكمة الجزائية” تحدد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف

أخبار محلية
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