شرطة الشرقية: القبض على شخصين ارتكبا عدداً من القضايا الجنائية وقاما بالسطو على منزل بالدمام

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطنَين تورطا بارتكاب عدد من القضايا الجنائية، تمثلت بالسلب من العمالة والسرقة من المنازل ومنها سطو على منزلٍ بمدينة الدمام وسرقة مبلغ 65 ألف ريال ومصوغات ذهبية تُقدر بـ30 ألف ريال.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن ضبط المتورطَين وهما (في العقد الثالث من العمر). وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه قد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.