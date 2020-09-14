تعرف على آخر تطورات رحيل “بلايلي” عن الأهلي

كشفت مصادر، صحفية، عن آخر تطورات مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الجزائري يوسف بلايلي، في الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد التقارير التي أكدت رحيله عن الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.
وقالت المصادر وفقًا لموقع “جول”، إنه يتوقع وصول بلايلي إلى جدة خلال الفترة القليلة المقبلة بعد استخراج تصريح طيران جديد له، وذلك للجلوس مع إدارة ناديه والحديث بشأن موقفه في الموسم القادم، مع ترجيح رحيله بنسبة 99%.
وتابعت المصادر أن الأهلي وضع شرطًا للتخلي عن لاعبه الجزائري، وهو رحيله نهائيًّا عن الفريق، رافضًا تمامًا عروض الحصول عليه بالإعارة مع أحقية الشراء، وحدد 4 ملايين يورو للتخلي عنه.
وأوضحت المصادر، أن نادي الأهلي المصري، استفسر بالفعل من نظيره بالمملكة، حول موقف اللاعب، مشددًا في الوقت ذاته على أن النادي القاهري لم يكن الوحيد الذي استفسر عن بلايلي، بل كذلك فريقه السابق الترجي التونسي.