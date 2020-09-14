بالفيديو.. “الفراج” يكشف السبب وراء إصابة نجوم الهلال بفيروس “كورونا”

علق الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، على إصابة 6 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ساعات من انطلاق مواجهته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وقال “الفراج”، عبر برنامجه “الدوري مع وليد”، إن إصابة لاعبي الهلال بفيروس كورونا، جاءت نتيجة احتفالاتهم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فور انتهاء مباراته أمام نظيره الشباب، في الجولة الأخيرة من الدوري.
وجاءت تصريحات “الفراج”، رغم نفي مدير الكرة بنادي الهلال، سعود كريري، أن الإصابة بفيروس كورونا جاءت بسبب حفل اللاعبين الخاص بالدوري، وأن كل ما تم ذكره غير صحيح بالمرة.وفق “أخبار 24”.
وأعلن نادي الهلال، اليوم الأحد، إصابة لاعب الفريق، نواف العابد، بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي لحين تعافيه من الفيروس، لينضم للخماسي المصاب ايضًا سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان، إضافة إلى سعود كريري إداري الفريق.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: أعتقد أن الاحتفال هو سبب انتقال العدوى بفايروس كورونا.. مع أن كريري نفى ذلك.#SBC pic.twitter.com/WhkN3BeLZQ
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 13, 2020