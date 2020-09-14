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اخبار رياضية > شاهد.. قمة الدوري الفرنسي تتحول إلى مضـاربة عنيفة والحكم يطرد 5 لاعبين
14/09/2020   1:55 م

شاهد.. قمة الدوري الفرنسي تتحول إلى مضـاربة عنيفة والحكم يطرد 5 لاعبين

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شهدت قمة الدوري الفرنسي المقامة بين فريقي باريس سان جيرمان وضيفه مارسيليا في الدقائق الأخيرة للمباراة أحداثاً مؤسفة، حيث وقعت مشادة عنيفة كان بطلها البرازيلي نيمار، دفعت حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجه 5 لاعبين.

وبدأت الأحداث بمشادة بين نيمار ومدافع مارسيليا ألفارو غونزاليس، حيث اتهم نيمار غونزاليس بعد المباراة بتوجيه عبارات عنصرية له ووصفه بالقرد القذر، وتطور الأمر بعدها إلى اشتباك بالأيدي وركل بالأرجل بين اللاعبين وتحولت ساحة ملعب الأمراء لحلبة مصارعة. وفق “أخبار 24”.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعبي مارسيليا داريو بينيديتو وجوردان أمافي، ولايفين كورزاوا ولينادرو باريديس لاعبي باريس سان جيرمان، ولحق بهم نيمار بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، في المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا بهدف نظيف.

شاهد.. قمة الدوري الفرنسي تتحول إلى مضـاربة عنيفة والحكم يطرد 5 لاعبين

اخبار رياضية
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