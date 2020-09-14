“نيمار” عن أحداث القمة الفرنسية: نادم أني لم أضـرب هذا اللاعب في وجهه

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على الأحداث المؤسفة التي شهدتها قمة الدوري الفرنسي بين فريق العاصمة وضيفه مارسيليا، وتعرض خلالها للطرد.
وشهدت المباراة شجاراً عنيفاً بين اللاعبين كان نيمار بطله، حيث اتهم مدافع مارسيليا ألفارو غونزاليس بتوجيه عبارات عنصرية له، ليقوم حكم اللقاء بطرد 5 لاعبين من الفريقين بينهم اللاعب البرازيلي.
وكتب نيمار عبر حسابه في “تويتر” تعليقاً على أحداث المباراة: “أسفي الوحيد أنني لم أوجه اللكمة لهذا الأحمق في وجهه”، زاعماً أن غونزاليس وصفه بالقرد القذر والملعون، وفقاً لما ذكرته قناة فرنسية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز مارسيليا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما مني باريس سان جيرمان بالخسارة الثانية هذا الموسم، بعد خسارته السابقة على يد لانس.