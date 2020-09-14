“القصبي” يناشد “وزير الصحة” بسرعة التدخل لعلاج الفنان خالد سامي الذي يرقد بالعناية المركزة

ناشد الفنان ناصر القصبي، اليوم (الإثنين)، وزير الصحة توفيق الربيعة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الفنان خالد سامي، وذلك بعد دخوله إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية.
وقال القصبي إن خالد سامي يرقد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، كما أنه يصارع المرض منذ أكثر من عام تقريباً، لافتاً إلى أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور بسرعة، مناشدًا وزير الصحة بالتدخل العاجل لإجراء عملية زراعة كبد للفنان وإلا فإنه سيموت – بحسب قوله-.
وكان الملحن فهد العبد الله قد ذكر أن الفنان خالد سامي قد نقل أمس (الأحد) إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، مطالباً محبي الفنان بالدعاء له بالشفاء.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفنان خالد سامي يعاني فشلا كلويا، وأدخل المستشفى في شهر رمضان الماضي، وأعلنت زوجته أنه سيسافر إلى الصين للخضوع لعملية زرع كلى، وأن الديوان الملكي سيتحمل جزءاً من تكاليف العلاج، لكن تم إرجاء السفر بسبب جائحة كورونا.