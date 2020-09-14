للاستمتاع بحياة صحية سليمة .. "وقاية" ينصح باتباع هذه الإرشادات

قدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، اليوم (الإثنين)، عدة نصائح تمكن الفرد من الاستمتاع بحياة صحية سليمة، مؤكداً أن التغييرات الصحية البسيطة يمكن أن تحدث فرقاً إيجابياً في الوقاية من الأمراض وتقليل الإصابة بها.
وشدد المركز على ضرورة الامتناع عن التدخين، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتنوع في مصادر الغذاء، بجانب الحفاظ على وزن صحي مثالي، وأخذ قسط كاف من النوم.
ونصح المركز الأفراد بإجراء الفحوصات الطبية بانتظام، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب ضغوط الحياة، وممارسة الهوايات باستمتاع، بالإضافة لعدم إهمال التطعيمات ضد الفيروسات التي تسبب السرطان مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي (ب).
وفق “أخبار 24”.