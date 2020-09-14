افتتح رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن، فياض ‏الرويلي العام الأكاديمي الدراسي 1442هـ، لكلية القيادة ‏والأركان للقوات المسلحة يوم أمس (الأحد) عبر الاتصال المرئي‎.‎

ورحب في كلمته بالدارسين من دورة الحرب 12 ودورة القيادة ‏والأركان 47 من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية في المملكة ‏وكذلك بالدارسين من الدول الشقيقة والصديقة‎.‎

وطالب رئيس الأركان الدارسين بتنفيذ وتلبية كل ما تتطلبه هذه ‏المرحلة من حياتهم التعليمية والاستفادة مما تقدمه مناهج الكلية في ‏المستويين الاستراتيجي والعملياتي، وما يتطلبه ذلك من مهارات ‏التفكير بأنواعها المختلفة.‏

رئيس الأركان العامة يفتتح العام الدراسي الجديد لكلية القيادة والأركان

رئيس الأركان العامة يفتتح العام الدراسي الجديد لكلية القيادة والأركان

رئيس الأركان العامة يفتتح العام الدراسي الجديد لكلية القيادة والأركان

وفق “أخبار 24”.