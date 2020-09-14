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أخبار محلية > “هدف”: تخصيص 32 مرشدًا مهنيًا لتقديم الاستشارات للباحثين ‏عن عمل
14/09/2020   7:07 م

“هدف”: تخصيص 32 مرشدًا مهنيًا لتقديم الاستشارات للباحثين ‏عن عمل

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه تم تخصيص 32 ‏مرشدًا مهنيًا في 13 منطقة مختلفة، ضمن خدمة الإرشاد المهني ‏عن بُعد، التي أطلقت مؤخراً على منصة التثقيف والإرشاد ‏المهني (سُبل)، بهدف تقديم الاستشارات المهنية للباحثين ‏والباحثات عن عمل.‏

وأشار إلى أن زيادة عدد المرشدين في مناطق ‏المملكة، يأتي تلبية للأعداد المتزايدة، التي ترغب في الاستفادة من ‏مخرجات الخدمة في تحديد مسارات التعليم والعمل، وتطوير ‏أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات ‏الوظيفية‎.

وأوضح الصندوق أن خدمة الإرشاد المهني عن بعد، تهدف إلى ‏المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق ‏الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن ‏المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم ‏المهنية.‏ وفق “أخبار 24”.

وأبان أن منصة “سُبل” تدعم الطلاب والباحثين عن عمل ‏والموظفين، بخيارات تعلم وأخرى مهنية عن طريق بناء ‏منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار ‏بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة‎.

“هدف”: تخصيص 32 مرشدًا مهنيًا لتقديم الاستشارات للباحثين ‏عن عمل

أخبار محلية
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