“هدف”: تخصيص 32 مرشدًا مهنيًا لتقديم الاستشارات للباحثين ‏عن عمل

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه تم تخصيص 32 مرشدًا مهنيًا في 13 منطقة مختلفة، ضمن خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، التي أطلقت مؤخراً على منصة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل)، بهدف تقديم الاستشارات المهنية للباحثين والباحثات عن عمل.
وأشار إلى أن زيادة عدد المرشدين في مناطق المملكة، يأتي تلبية للأعداد المتزايدة، التي ترغب في الاستفادة من مخرجات الخدمة في تحديد مسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.
وأوضح الصندوق أن خدمة الإرشاد المهني عن بعد، تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن منصة “سُبل” تدعم الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخيارات تعلم وأخرى مهنية عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.