أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، داعياً الأسر الراغبة في الاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم وفق إجراءات سهلة وميسّرة.
وأوضح أن مشروع لؤلؤة الديار الذي يقع على أراضي الوزارة يتميز بموقعه الاستراتيجي شــمال مدينــة ينبــع البحــر، بتصاميــم هندســية تجمــع بيــن الأصالــة والعصريــة، ويوفر 1182 وحدة سكنية تحت الإنشاء بنظام الفلل متنوعــة التصاميــم والأنمــاط.
وأضاف أن التصاميم مقســمة علــى 5 فئــات، لــكل منهــا خصائــصها الفريــدة وتميزهــا مــن حيــث المســاحة والتقســيم الداخلــي للمرافــق، كما تُستخدم في المشروع أساليب وتقنيات البناء الحديثة، حيث يتم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية أن مساحة الخدمات والمسطحات الخضراء تشكل 65% من المشروع، إضافة إلى الأسعار المميزة التي تبدأ من 515 ألف ريال للوحدة، وصُممت جميع الوحدات السكنية بما يناسب تطلعات المستفيدين ويراعي خصوصية الأسرة السعودية.
وفق “أخبار 24”.