“الجزائية المتخصصة” تحكم بالقـتل تعزيراً لشقيقين قتـلا والدتهما غدراً.. وحاولا قـتل والدهما وأخيهما

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، اليوم (الاثنين)، حكماً ابتدائياً بالقتـل تعزيراً لشقيقين اعتنقا المنهج التكفيري، وقتلا والدتهما غيلة وحاولا قتـل والدهما وأخيهما.
وأوضحت المحكمة أن الشقيقين، وهما مواطنان، اعتنقا المنهج التكفيري، وكفّرا ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وأفراد عائلتهما، وخططا لقتـل والديهما وأخيهما وجهّزا أدوات الجريمة، بحجة كفرهم واستباحة دمائهم.
وتضمنت حيثيات الحكم أن الشقيقين الإرهابيَّين استدرجا والدتهما إلى إحدى الغرف في منزل الأسرة، وأمسكها أحدهما بالقوة من الخلف، ووضع يده على فمها كي لا تُسمع استغاثاتها، في حين وجّه لها الآخر عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض. وفق “أخبار 24”.
وبعد ذلك، قام أحدهما بنحرها، ثم شرعا في محاولة قتـل أخيهما ووالدهما ووجّها لهما ضربات عدة بالسواطير، لكن تمكن أخاهما من الهرب ونجا والدهما.
وأدين الإرهابيّان كذلك بالسطو على سيارتين في طريق عام بعد تنفيذ الجريمة لاستخدامهما في الهرب.
وكانت الجريمة قد وقعت في حي الحمراء شرق مدينة الرياض في شهر رمضان المبارك من عام 1437هـ (2016).