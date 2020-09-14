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أخبار محلية > مواطن يشكو من فتحات تركها مقاول تصريف الأمطار في الدمام.. وأمانة الشرقية تتفاعل
14/09/2020   11:03 م

مواطن يشكو من فتحات تركها مقاول تصريف الأمطار في الدمام.. وأمانة الشرقية تتفاعل

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تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الإثنين)، مع رسالة مواطن يشكو فيها من وجود 3 فتحات تركها مقاول تصريف المياه في ضاحية الملك فهد بالدمام، والتي قد تعرّض حياة المارة للخطر.

وأرفق المواطن في رسالته، التي حملت عنوان “لمن يهمه الأمر”، مقطع فيديو يظهر الفتحات التي ما زالت مفتوحة منذ صباح يوم الجمعة الماضي، مناشداً المسؤولين سرعة التدخل وحل الأمر.

من جهتها أفادت أمانة الشرقية بأنها بدأت الأربعاء الماضي في تنفيذ مصائد الأمطار المذكورة، وتم الانتهاء منها وصب خرسانة أغطيتها في اليوم التالي مع تغطيتها مؤقتاً. وفق “أخبار 24”.

مواطن يشكو من فتحات تركها مقاول تصريف الأمطار في الدمام.. وأمانة الشرقية تتفاعل

أخبار محلية
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