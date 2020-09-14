أطلقت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، حملة “أغلى شنطة”، للتعريف بأهمية الحقيبة الإسعافية، موضحةً محتوياتها ومواصفاتها والأخطاء الشائعة عند استخدامها.
وأفادت الوزارة بأن الحقيبة تتضمّن 15 أداة ضرورية لتقديم الإسعافات الأولية؛ وهي: “مقص، أربطة ضاغطة، مشابك أمان، ملقط، قطن، شاش، مسحات تنظيف”.
كما تحتوي الحقيبة على: “ضمادة للربط، ضماد غير لاصق، كمادة باردة، رباط مثلث، لصقات جروح، قناع نفخ الهواء، بطانية فضية، قفازات للاستعمال مرة واحدة، مطويات الإرشادات”.
فيما نشرت الوزارة على “تويتر” ملفاً يحتوي على أهم الإرشادات والتوصيات لتقديم الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع حالات: “الغرق ونوبات انخفاض السكر والكسور والصرع والغصة وغيرها”.
وفق “أخبار 24”.