زوجة الفنان خالد سامي تكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشفت زوجة الفنان خالد سامي آخر تطورات حالته الصحية، مبينة أنها رفعت طلباً للاستعجال بإجراءات علاجه، وتحويله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بنقل وزراعة الكلى في السعودية.
وقالت بحسب “العربية” إن صحة زوجها تدهورت السبت الماضي أثناء غسيل الكلى، ما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.
يُذكر أن الفنان خالد سامي يعاني فشلا كلويا، وأُدخل المستشفى في شهر رمضان الماضي، وأعلنت زوجته أنه سيسافر إلى الصين للخضوع لعملية زرع كلى، وأن الديوان الملكي سيتحمل جزءاً من تكاليف العلاج، لكن تم إرجاء السفر بسبب جائحة كورونا.