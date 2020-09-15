“جسر الملك فهد” يعلن توفير خاصية الدفع الإلكتروني

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (الاثنين)، عن توفير خاصية الدفع الإلكتروني عند بوابات الجسر.
وأوضحت أن الخاصية تتوفر ضمن المرحلة الأولى من مشروع البوابات الجديدة التي توفر أجهزة الدفع الآلي، بحيث لا يضطر العابرون إلى اصطحاب مبالغ نقدية معهم.
وأضافت أن البوابات الجديدة تتيح للعابرين أيضاً إنهاء إجراءاتهم ذاتياً، دون الحاجة للتعامل مع الموظفين.
كما أفادت مؤسسة جسر الملك فهد بأن حاملي بطاقات العضوية يمكنهم الآن إعادة شحنها عبر الموقع الرسمي للمؤسسة. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن يكتمل مشروع البوابات الجديدة في مارس 2021، ومن أبرز خصائصه إمكانية التعرف على المركبات آلياً وقياس وزن الشاحنات آلياً، وفتح البوابات مباشرة، ما يوفر وقت التوقف عند البوابة.
انتهى الوقت اللي تدوّر فيه صرّاف قبل توصل بوابة الجسر، تعرّف على خاصية الدفع الإلكتروني الجديدة ضمن مشروع تطوير بوابات #جسر_الملك_فهد
You no longer need an ATM prior to entering the causeway. We introduce you to our new e-payment service by KFCA projects of gates development pic.twitter.com/n3UKYozOzZ
— المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) September 14, 2020