تحدّث الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني ثامر السعدون عن جهود البرنامج وإنجازاته فيما يتصل بتمكين المرأة وبالإصلاحات البلدية.
وقال إن المملكة خطت خطوات كبيرة في سبيل دعم المرأة في سوق العمل، حيث أقرت عدداً من البرامج والمبادرات الموجهة نحو العاملات والقياديات.
وأضاف أن برنامج التحول الوطني حقق في 2020 النسبة المستهدفة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل (26%)، بفضل عدد من المبادرات، كخدمات رعاية الأطفال، والتعديلات على نظام العمل، وبرنامج تسهيل نقل المرأة العاملة، وتشجيع العمل عن بعد.
وأفاد السعدون – في حديث لبرنامج “بودكاست سقراط” – بأن البنك الدولي وضع المملكة في المركز الثاني عربياً والأول خليجياً من حيث إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة.
وفيما يتصل بالإصلاحات البلدية، قال السعدون إن برنامج التحول الوطني عمل على توحيد الإجراءات في منصة إلكترونية واحدة، واستطاع خفض المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية من سنتين إلى ستين يوماً.
وأشار إلى الإعلان الأخير عن اللائحة المحدثة للتصرف في العقارات البلدية التي تسمح بالاستثمار في العقارات البلدية إلى 50 سنة بدلاً من 25 سنة، وخفضتْ الضمان البنكي إلى 25% بدلاً من 100% من قيمة الإيجار السنوي.
وتابع بأن من الإصلاحات البلدية إطلاق بوابة فرص التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات.
وفق “أخبار 24”.