يحظر الخلوة بين الجنسين ويمنع تشغيل النساء في محلات الحلاقة والنوادي الرجالية.. تفاصيل قرار التنظيم الموحد لبيئة العمل

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.
ويضم التنظيم ضوابط تشغيل العاملين في كافة الأنشطة، وتتصل هذه الضوابط بالتمييز بين العاملين، وبحرية العاملين، والتعديات السلوكية، والسلامة المهنية، والزيّ.
كما تحدد الضوابط اشتراطات أماكن الصلاة والاستراحة، والحراسات الأمنية وأنظمة المراقبة، إضافة إلى تحديد تنظيمات للمنشآت المخصصة للرجال فقط، والمنشآت المخصصة للنساء فقط.
ومن أبرز الضوابط الواردة في التنظيم: حظر التمييز بين العاملين من حيث الجنس أو الإعاقة أو السنّ، وحظر التمييز بين أجور النساء والرجال في الأعمال ذات القيمة المتساوية.وفق “أخبار 24”.
كما يُحظر على أصحاب الأعمال استغلال العاملين في أعمال أو تصرفات أو سلوكيات تتسبب في إثارة الرأي العام ولا تتوافق مع الآداب العامة.
وأوجب التنظيم ألا يكون زي العمل متعارضاً مع الأحكام الشرعية، كما حظر الخلوة بين الجنسين، وأوجب توفير مساحة مناسبة لكل عامل لممارسة عمله، ومنع تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط كالنوادي الرياضية الرجالية ومحلات الحلاقة.