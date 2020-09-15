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أخبار محلية > “الصحة” ترد على أبرز أسئلة المتعافين من “كورونا”
15/09/2020   7:17 ص

“الصحة” ترد على أبرز أسئلة المتعافين من “كورونا”

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أكدت وزارة الصحة على المتعافي من فيروس “كورونا” اتباع إجراءات الوقاية كأي شخص آخر بالمجتمع ومنها لبس الكمامة وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة بينه وبين الآخرين.  

وأوضحت الوزارة أنه لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا، مشيرةً إلى أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حالة وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة حتى الآن.

وأضافت أنه ليست بالضرورة الاعتماد على نتيجة الفحص للتأكد من التعافي فمن الممكن أن تكون نتيجة الفحص إيجابية بينما اختفت الأعراض عند المصاب، وأيضاً من الممكن أن تكون عينتا الفحص سلبيتين بعد تمام الشفاء وتأتي العينات اللاحقة إيجابية، مبينةً أنه يمكن الاستناد في مثل هذه الحالات إلى مدة التعافي من الفيروس والتي يحددها الطبيب المعالج.  وفق “أخبار 24”.

“الصحة” ترد على أبرز أسئلة المتعافين من “كورونا”

أخبار محلية
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