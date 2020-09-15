“الحج والعمرة” تُطلق برنامجاً متكاملاً للمعتمر بعد انتهائه من أداء النسك

قال مستشار وزير الحج والعمرة والمشرف العام على المحرك السعودي للحجز المركزي الدكتور عبدالرحمن شمس، إن وزارة الحج والعمرة أطلقت عدة مبادرات لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذه المنظومة.
وأوضح الدكتور شمس خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن الوزارة أطلقت مبادرة المحرك السعودي للحجز المركزي، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تعمل على ربط كل مقدمي الخدمات في المملكة ووضع كامل خدماتهم في المنصة ومن ثم تقوم الوزارة عبر مراكز التسويق الإلكترونية العالمية والوطنية بنشرها وعرضها على راغبي الزيارة والعمرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الوزارة توجهت إلى توفير برنامج متكامل للمعتمر بعد انتهائه من أداء النسك؛ من أجل زيارة أي مدينة في المملكة وحضور الفعاليات، وذلك تطبيقاً لرؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة المعتمر.
فيديو | وزارة #الحج و #العمرة تعلن توفير برنامج متكامل للمعتمر بعد انتهائه من أداء النسك لزيارة أي مدينة في #المملكة وحضور الفعاليات#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/G3u3znay7w
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2020