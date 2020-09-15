مصدر يكشف عن شروط إعادة السماح بأداء العمرة

أفاد مصدر بأن هناك شروطاً تنظيمية من أجل تطبيق خطة العودة التدريجية للعمرة الداخلية وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية قبل أمس (الأحد)، ومنها حصول الراغب في العمرة على “تصريح أداء” من الجهة المعنية.
وأوضح المصدر وفقاً لـ”عكاظ”، أنه على المعتمر تحديد تاريخ ووقت أداء العمرة من خلال تطبيق إلكتروني ستطلقه وزارة الحج والعمرة، وأن يكون لديه تقرير طبي موثق يُثبت خلوه من فيروس “كورونا” المستجد.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق، أن إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، سيكون بناءً على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.