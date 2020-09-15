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أخبار محلية > بعد تغريدة “القصبي”.. وزير الحرس الوطني يتفاعل مع الحالة الصحية للفنان خالد سامي
15/09/2020   7:20 ص

بعد تغريدة “القصبي”.. وزير الحرس الوطني يتفاعل مع الحالة الصحية للفنان خالد سامي

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كشف الفنان ناصر القصبي مساء أمس (الإثنين)، أن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر قد تفاعل مع الوضع الصحي للفنان خالد سامي.  

وشكر القصبي الأمير عبدالله على مبادرته وتجاوبه السريع لحالة الفنان خالد سامي الذي أُدخل العناية المركزة؛ إثر تدهور حالته الصحية.

وكان الفنان ناصر القصبي قد ناشد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة خالد سامي من خلال إجراء عملية زراعة كبد، مبيناً أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور.  وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الفنان خالد يعاني فشلاً كلوياً، وأدخل المستشفى في شهر رمضان الماضي، وأعلنت زوجته أنه سيسافر إلى الصين للخضوع لعملية زرع كلى، لكن تم إرجاء السفر بسبب جائحة “كورونا”.

بعد تغريدة “القصبي”.. وزير الحرس الوطني يتفاعل مع الحالة الصحية للفنان خالد سامي

أخبار محلية
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