بالفيديو.. مواطنة تروي قصة عثور زوجها على رضيعة بحديقة في جدة.. وتكشف عن سبب منعها من تبنيها

قالت مواطنة من أهالي جدة إن زوجها توجه لصلاة الفجر وعقب انتهائه من الصلاة عثر على طفلة بعمر شهر تقريباً بين نخلتين في إحدى الحدائق، وأخذها إلى المنزل بعد أن انتظر ساعة على أمل أن يأتي أحد من أهلها.
وأوضحت المواطنة خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنها أبقت الطفلة معها مدة 3 أيام وكانت تذهب إلى الحديقة أملاً في أن يسأل عنها أحد، وبعد ذلك أبلغت الجهات الأمنية التي أعدّت محضراً بالواقعة وسلمت الطفلة لأحد المستشفيات لعمل اللازم.
وأضافت وفق “أخبار 24” أنها ذهبت في اليوم التالي إلى المستشفى للاطمئنان على الطفلة وتبنيها، مبينةً أنها تقدمت بطلب عن طريق الموقع، وبعدها توجهت إلى الشؤون الاجتماعية في المحافظة، التي بدورها رفضت طلب الاحتضان بسبب سن الطفلة وعمر المتبني.
وأشارت إلى أنها لم تنجب منذ 9 سنوات وقرار منعها من تبني الطفلة سبّب لها صدمة، طالبة من الجهات المختصة السماح لها باحتضان الطفلة حتى لو تأخذ طفلاً آخر معها.
مريم -مواطنة تطالب بتبني طفلة- تروي لياهلا تفاصيل مؤثرة لقصة عثورها على الطفلة في حديقة#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/uHzZpo6hiQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2020
مريم -مواطنة تطالب بتبني طفلة عثرت عليها بحديقة:
سوف أعمل المستحيل لكي أتبنى هذه الطفلة، ومستعدة لتبني أطفال آخرين مع هذه الطفلة#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/bas5ws7D9s
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2020