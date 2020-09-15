نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل وفـاة طفله نتيجة خطأ طبي بأحد مستشفيات نجران
15/09/2020   7:22 ص

بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل وفـاة طفله نتيجة خطأ طبي بأحد مستشفيات نجران

+ = -
1145

قال مواطن إن طفله فقد حياته نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات بمنطقة نجران، بعد أن تم إعطاؤه إبرة “مغذي” في يده، مبيناً أنه كان يعاني من التهاب في الحلق.

وأوضح المواطن فاران آل مطارد خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لاحظ تسريب المحاليل من يد الطفل بعد تركيبها قبل أن تنزعها الممرضة، كما لاحظ وجود تورم مكان موضع الإبرة فأخبرته بأنه سيزول مع التدليك، مشيراً إلى أن التورم زاد في المساء.

وأضاف أنه راجع قسم الطوارئ في المستشفى وكان الورم يزيد بشكل ملحوظ، وبعرضه على طبيب جراح قال إن يد الطفل بها صديد وتحتاج تنظيفاً وقام بذلك، منوهاً إلى أن الطفل كانت لديه حرارة بسيطة.وفق “أخبار 24”.

وتابع أن الطفل ازدادت حالته سوءاً وأدخل الإنعاش وبعدها إلى العناية المركزة ومن ثم أخبره مدير المستشفى بأن الطفل توفاه الله، لافتاً إلى أن يد الطفل أصبح لونها أسود قبل مراجعة المستشفى في المرة الثانية.

بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل وفـاة طفله نتيجة خطأ طبي بأحد مستشفيات نجران

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111814.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.