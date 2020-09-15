وزير مصري: بدء الدراسة في جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء هذا العام

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، بدء الدراسة هذا العام في جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، بفروعها الثلاثة في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مبينًا أن المشروع يعد نقلة نوعية في مجالات التعاون بين المملكة ومصر.
جاء ذلك خلال لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، والملحق الثقافي بالسفارة المعين حديثا الدكتور أحمد الفريح، والملحق الثقافي السابق الدكتور خالد النامي.
وكرم الوزير المصري، الملحق الثقافي السابق الدكتور خالد النامي؛ تقديرا لجهوده خلال مدة عمله وقدّم له درع الوزارة، فيما أعرب عن تهنئته للملحق المعين حديثا الدكتور أحمد الفريح متمنيا له التوفيق والنجاح.
يذكر أن اللقاء بحث علاقات التعاون العلمي والبحثي بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط التاريخية، وأهمية التعاون في المجالات العلمية والبحثية بما يحقق أهداف التنمية والنهضة العلمية للبلدين.
وفق “أخبار 24”.