“آل الشيخ”: مع التقدم في السن أصبحت أراجع قراراتي عشرات المرات

وجّه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، رسالة أثارت الجدل بين متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر آل الشيخ أنه مع التقدم في السن بدأ مراجعة قراراته عشرات المرات قبل عملها، إلا في الأمور التي تتجاوز المنطق، حتى لو كانت على حساب الصحة والسعادة، مضيفاً أنه يتحرك بعدها تحركاً لا رجعة فيه في أي اتجاه.
مع التقدم في السن أبتديت أراجع قراراتي عشرات المرات قبل عملها … الا في الامور التي تتجاوز المنطق … حتى لو على حساب صحتك أو سعادتك … بعدها اتحرك تحرك لا رجعه فيه في أي اتجاه 👍
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2020
وفق “أخبار 24”.