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أخبار محلية > الحصيني: بداية “الوسم” 16 أكتوبر.. وهذا موعد الانقلاب الشتوي في المملكة
15/09/2020   12:59 م

الحصيني: بداية “الوسم” 16 أكتوبر.. وهذا موعد الانقلاب الشتوي في المملكة

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قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، ستكون بداية موسم الوسم في 1442/2/29هـ الموافق 16 أكتوبر 2020، وهو أهم مواسم الأمطار في المملكة ودول الخليج.

وأشار إلى أن المربعانية يُتوقع أن تبدأ في 1442/4/22هـ الموافق 7 ديسمبر المقبل، في حين أن البداية الفعلية لدخول الشتاء فلكياً والانقلاب الشتوي في المملكة والنصف الشمالي من الأرض ستحدث في 6 جمادى الأولى المقبل الموافق 21 ديسمبر.

وتوقع الحصيني هطول أمطار اليوم (الثلاثاء) وليلة الأربعاء، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والسفوح الغربية، مضيفا أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة لغزيرة. وفق “أخبار 24”.

كما توقع نشاط رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي ونجران، وبين حائل والقصيم وجنوب الرياض والمنطقة الشرقية، وغرب الحفر وأجزاء من الإمارات.

الحصيني: بداية “الوسم” 16 أكتوبر.. وهذا موعد الانقلاب الشتوي في المملكة

أخبار محلية
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