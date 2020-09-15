بعد قرار فتح المنافذ للفئات المستثناة.. "جسر الملك فهد" يشهد اصطفاف المركبات من الـ6 صباحًا

شهد جسر الملك فهد، اصطفاف مركبات المسافرين منذ الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد بدء سريان قرار السماح بسفر فئات من المواطنين إلى خارج المملكة والعودة إليها، ودخول مواطني دول الخليج وحاملي التأشيرات إلى المملكة.
وأظهرت صور نشرتها صحيفة “اليوم”، اصطفاف المركبات داخل المملكة عند بوابات جسر الملك فهد متجهة إلى مملكة البحرين، في حين شهدت جهة القدوم من البحرين مرور أعداد قليلة من القادمين إلى المملكة.
وبدأ اعتباراً من الساعة 6 من صباح اليوم الثلاثاء، رفع تعليق الرحلات الدولية جزئيا وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها، وذلك وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الداخلية أول من أمس (الأحد).
وفق “أخبار 24”.