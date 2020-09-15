خالد اليحيى أميناً عاماً لمجلس الغرف السعودية

أعلن مجلس الغرف السعودية، اليوم (الثلاثاء)، تعيين الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، أميناً عاما للمجلس.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن تعيين اليحيى أمينا عامًا، يأتي انطلاقا من حرص المجلس على استقطاب الكفاءات القيادية القادرة على تعزيز دور المجلس، بوصفه كيانا مؤسسيًا يلبّي احتياجات الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال السعودي، ويعمل على تطوير مساهمتها الاقتصادية.
وأعرب العجلان، نيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة عن الشكر والتقدير للأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية، حسين العبدالقادر، على جهوده خلال عمله أمينا مكلفاً الفترة الماضية بكل كفاءة واقتدار، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
من جانبه، أعرب الدكتور اليحيى عن شكره وتقديره لمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية على ثقتهم الكبيرة لتولي هذا المنصب، وعلى دعم المجلس المستمر لعمل الأمانة العامة، واعداً ببذل كل الجهود لتعزيز دور المجلس وتلبية تطلعات قطاع الأعمال بالمملكة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اليحيى يعد من الكفاءات والكوادر الوظيفية المتميزة التي تتمتع بخبرات قيادية وإدارية واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث كان يشغل منصب وكيل أمين عام الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، كما أن لديه خبرة عملية متنوعة على المستويين الدولي والمحلي تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال والتنمية الدولية.