نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > نجران: إيقاف ممرضة وتأجيل سفر طبيبة بعد شكوى مواطن حول وفاة ابنه بسبب خطأ طبي
15/09/2020   1:04 م

نجران: إيقاف ممرضة وتأجيل سفر طبيبة بعد شكوى مواطن حول وفاة ابنه بسبب خطأ طبي

+ = -
1249

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم (الثلاثاء)، بيانًا بشأن شكوى أحد المواطنين حول وفاة ابنه بسبب خطأ طبي في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في نجران.

وأوضحت أنه جرى إيقاف الممرضة وتأجيل سفرها، إضافة إلى تأجيل سفر الطبيبة المشرفة على حالة الطفل، إلى حين انتهاء التحقيقات، والتحفظ على ملف المريض في المنشأة الصحية الخاصة والمستشفيات التي تمت مراجعتها.

وأبانت أنه تم التواصل مع والد الطفل لاستكمال الإجراءات النظامية للشكوى، كما جرى تشكيل لجنة طبية من عدة تخصصات، وإرسال نتائج التحقيق إلى الهيئة الصحية الشرعية للبت في القضية، باعتبارها جهة الاختصاص. وفق “أخبار 24”.

وقدمت صحة نجران خالص العزاء والمواساة لذوي الطفل المتوفى، مؤكدة على حرصها على التجاوب السريع مع أي شكوى حيال الخدمات الصحية في المنطقة وتطبيق الإجراءات النظامية.

نجران: إيقاف ممرضة وتأجيل سفر طبيبة بعد شكوى مواطن حول وفاة ابنه بسبب خطأ طبي

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111848.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.