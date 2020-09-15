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أخبار محلية > تحديد هويات 3 أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بمكان عام بالرياض ووثقوا ذلك بالفيديو
15/09/2020   11:06 م

تحديد هويات 3 أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بمكان عام بالرياض ووثقوا ذلك بالفيديو

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أعلنت شرطة الرياض تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم (الثلاثاء)، بأن الأشخاص الثلاثة قاموا كذلك بتوثيق الواقعة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الأشخاص الثلاثة مواطنون، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

تحديد هويات 3 أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بمكان عام بالرياض ووثقوا ذلك بالفيديو

أخبار محلية
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