“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة

واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقديم الدعم لقطاع الدواجن ضمن برنامج الإعانات الزراعية بصرف أكثر من 56 مليون ريال وذلك في دورة الدعم الثامنة لهذا القطاع الحيوي.
وبلغ ما تقدمه الوزارة حتى الآن من بدء البرنامج أكثر من 430 مليون ريال، في مساعي جادة للحكومة السعودية بالحفاظ على الأمن الغذائي المحلي والذي يشكل قطاع الدواجن أحد روافده المهمة والمؤثرة.
وبينت الوزارة أن الدعم الموجه لقطاع الدواجن خلال شهر يشمل منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض.
وتعمل الوزارة منذ إطلاق برامج الدعم، على قوائم معلومات للمستفيدين تحدث بشكل شهري، وذلك من خلال المستفيدون أنفسهم، برفع بياناتهم عبر منصة زراعي ويتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة شهريًا.
وتستهدف برامج الدعم الحكومية، ومن ضمنها برنامج الإعانات الزراعية إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة بدعم المنتج المحلي حتى يتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليه.
وذكرت الوزارة أكثر من مرة أن برامج الدعم موجهة لمستحقيها بشكل مباشر، وتسعى إلى تطوير صناعة تربية الدواجن وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة والتي تساعدهم في تعزيز غزارة الإنتاج وجودته.
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