أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، مؤكدة استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلياً لهذه المرحلة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس “كورونا” من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة ولم يتجاوز تاريخه أكثر من 48 ساعة.
وأكدت على الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرِض الحجر المنزلي على القادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريط وجود شهادة فحص (pcr) سلبية، والخلو من أي أعراض اشتباه، مشيرة إلى أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.
وفق “أخبار 24”.