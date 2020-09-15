بالفيديو.. مدير تعليم الرياض يعلق على تدريس “الفيفي” طلابه عن بعد رغم مرضه

علق مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، على ظهور المعلم محمد حسن الفيفي وهو يدرس طلابه عن بعد أثناء وجوده في المستشفى رغم إصابته بمرض السرطان، فيما أشاد به أحد طلابه ووالدته.
وأوضح الوهيبي أن المعلم الفيفي يقدم الدروس لطلابه بشغف، وأنه سعيد بما يقوم به، وأن هذه النماذج لا تعد ولا تحصى في وزارة التعليم، وأن هذا هو الأصل، وأن هناك معلمين يدرسون طلابهم في بطون الجبال والأودية ومن المستشفيات.
وعبّر عن فخره بما يقوم به المعلم رغم مرضه الشديد، وأنه يحقق نجاحا كبيرا في عمله ويثني عليه الجميع، مضيفا أن رغبة المعلم في عدم الإثقال على زملائه تُعد تاجا على الرؤوس وتعطي صورة واضحة عن المعلم السعودي.
وأكد أحد الطلاب، ويُدعى محمد، أن المعلم الفيفي من أطيب المعلمين، وأنه نجح في أن يغرس فيهم حب العلم، داعيا له بالشفاء، فيما أضافت والدة طالب آخر “أم ريان” أن المعلم يستحق التقدير لأنه يتعامل مع الطلاب وفق مستواهم، ويبذل المجهود لتوصيل المعلومة لهم.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال المعلم لقناة الإخبارية إن التعليم أمانة والطلاب أمانة ولا بد من مخافة الله وأداء العمل على أتم وجه، وإن المعلم هو أساس العملية التعليمية والحضارة ونهضة الأمم.
وأوضح أنه في المستشفى منذ رمضان الماضي، وأنه حرص على تدريس طلابه رغم مرضه لأن الحالة النفسية في المستشفى تحتاج لتغيير، وأنه أحب أن يغيرها بالعمل مع الطلاب، كما أنه لم يرغب في أن يثقل على زملائه المعلمين، مشيدا بهم وبقائد المدرسة.
فيديو | ماذا قال مدير تعليم #الرياض عن #المعلم_محمد_الفيفي وماهي رسالته للمعلمين والطلاب؟#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/hFHapD03bR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2020
فيديو | طالب ووالدته يقدمان شكرهما لـ #المعلم_محمد_الفيفي على تحمله الألم ومتاعب العلاج وينتظران بدء حصته التعليمية #الإخبارية #نشرة_النهار https://t.co/JyVojigYqY pic.twitter.com/ou3jpk81fm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2020
فيديو | #المعلم_محمد_الفيفي يطمئن المشاهدين على حالته الصحية ويوضح أسباب استمراره في تعليم طلابه وهو على السرير الأبيض#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/irYVXoBewA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2020