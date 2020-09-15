“عضو شورى” يطالب بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم لاستقبال السياح

طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة، وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح.
وأوضح – خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار – أن المواطنين ستقدَّم لهم قروض ميسرة، إضافة لتيسير التراخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يُذكر أن اللجنة شددت على تعاون الجهات التعليمية والإعلامية لتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.وفق “أخبار 24”.