كشف الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة، اليوم (الثلاثاء)، عن سقوط خلية حوثية تابعة لشبكة تهريب الأسلحـة الإيرانية إلى البلاد، حيث تم القبض على قائدها ومعه 3 من أفرادها على متن قارب في عرض البحر الأحمر.
وتمكّنت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر من اعتراض القارب بتاريخ 7 مايو الماضي، وذلك قبالة منطقة “ذو باب” في مضيق باب المندب، حيث كان بحوزتهم جوازات سفر وهواتف ثريا وجهاز تحديد الموقع “ماجلان”.
وكانت المليشيا الحوثية كلفت الخلية بالتوجه لإيران وفق خطة تتضمن المرور بـ 3 محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات، وصولاً لميناء بندر عباس في مهمة للتدريب البحري ومن ثم تهريب شحنة سـلاح على متن القارب.
وفق “أخبار 24”.