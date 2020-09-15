منظم فعالية “الكروز” يصدر بياناً بشأن ظهور ممارسات تخالف لائحة الذوق العام من بعض الركاب

أصدرت الشركة المنظمة لفعالية “أبحِر في الصيف”، اليوم (الثلاثاء)، بياناً رسمياً بشأن ظهور بعض الممارسات والسلوكيات التي تخالف لائحة الذوق العام من بعض ركاب رحلة سفينة “رد سي سبيريت”.
وأوضحت الشركة أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت عدداً من الفيديوهات التي تتنافى مع القيم والأنظمة، مع ورود العديد من المعلومات المغلوطة، لافتة إلى أنها لم تقدّم الدعوة لمن صدرت منهم هذه التجاوزات، وأنهم قاموا بدفع التكاليف ومضت عليهم الشروط والمتطلبات كافة التي تطبَّق على الجميع.
وأكدت أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد هذه الممارسات، وذلك بالتواصل مع الركاب المعنيين للحد من هذه الممارسات، وتمت مغادرتهم في أول محطة للرحلة، وهي محطة شاطئ الرأس الأبيض، إضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية بما تم رصده لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن السفينة انطلقت من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم 13 سبتمبر 2020 لمدة 4 أيام، مؤكدة حرصها الشديد على توفير كل مقومات النجاح التي تعكس قيمة السياحة السعودية، وعدم التهاون في كل ما يمس لائحة الذوق العام.