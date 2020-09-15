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أخبار المناطق > بالفيديو.. نجاح فريق طبي في زراعة قوقعة إلكترونية لطفلة فقدت السمع قبل 6 أشهر
15/09/2020   11:18 م

بالفيديو.. نجاح فريق طبي في زراعة قوقعة إلكترونية لطفلة فقدت السمع قبل 6 أشهر

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أعلنت إدارة التواصل والتوعية الصحية بمحافظة جدة، اليوم (الثلاثاء)، عن نجاح فريق طبي يضم مجموعة من الأطباء من مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال في زراعة قوقعة إلكترونية لطفلة صماء.

وأظهر مقطع فيديو الطفلة “رغد”، التي فقدت حاسة السمع بشكل كامل قبل 6 أشهر، أثناء تجاوبها مع الاختبارات السمعية التي أجراها الأطباء، حيث تفاعلت معها بالابتسام بصحبة والدها الذي سمعته بوضوح.

وأشارت مديرة الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى أن “رغد” كانت قد فقدت حاسة السمع قبل 6 أشهر، عندما تعرّضت للإصابة بمرض نادر أفقدها السمع بشكلٍ كامل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. نجاح فريق طبي في زراعة قوقعة إلكترونية لطفلة فقدت السمع قبل 6 أشهر

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