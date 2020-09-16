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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: وصلنا لمنتصف موسم “سهيل” وهذه أبرز علاماته
16/09/2020   7:20 ص

بالفيديو.. “الزعاق”: وصلنا لمنتصف موسم “سهيل” وهذه أبرز علاماته

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق إن يوم أمس (الثلاثاء) شهد انتصاف موسم سهيل، والذي يتميز بكثرة الحليب في المواشي، وكثرة السحب المسماة وسوم الوسم، وهي السحب الملقحة للأرض والمفيدة للسماء.

وأضاف أن انتصاف موسم سهيل يعني 3 أشياء؛ أولها دخول موسم صفري، وثانيها تساوي الليل مع النهار بعد 12 يوماً، وهو موعد انكماش الحرارة النهارية والرطوبة على السواحل.

وأشار الزعاق إلى أن انتصاف سهيل يعني أيضاً أنه بعد 26 يوماً سيدخل علينا ألطف وأروع موسم في السنة، وهو المسمى موسم الوسم، ومع دخوله ينعزل الصيف. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الزعاق”: وصلنا لمنتصف موسم “سهيل” وهذه أبرز علاماته

أخبار محلية
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