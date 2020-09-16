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أخبار محلية > مستشفى “التخصصي”: 4 حالات يمنع فيها التبرع بالـدم
16/09/2020   7:22 ص

مستشفى “التخصصي”: 4 حالات يمنع فيها التبرع بالـدم

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كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن 4 فئات من الأشخاص ممنوعين من التبرع بالـدم منهم الشخص الذي أجريت له عملية نقل دمـ أو أحد مكوناته أو أجريت له عملية جراحية منذ فترة تقل عن 12 شهراً.

وأوضح المستشفى أن الفئات تضمنت أيضاً المصاب بأحد الأمراض المعدية والتي ثبت أنها تنتقل عن طريق نقل الـدم الملوث بجرثومة المرض كالإيدز أو التهاب الكبد الفيروسي والزهري والملاريا.

وأضاف بأن المصاب بالسرطان والقلب والصرع والسكري الذي يحتاج للأنسولين في علاجه يأتي أيضاً ضمن الممنوعين من التبرع بالـدم، بجانب الشخص المصاب بأحد أمراض الـدم كفقر الـدم والثلاسيميا ومرضى الحساسية كالربو أو الحساسية من الأدوية. وفق “أخبار 24”.

مستشفى “التخصصي”: 4 حالات يمنع فيها التبرع بالـدم

أخبار محلية
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