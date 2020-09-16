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أخبار محلية > شاهد.. لمحة معمارية من قصر الملك فهد في حي الحنبلي بالرياض
16/09/2020   7:22 ص

شاهد.. لمحة معمارية من قصر الملك فهد في حي الحنبلي بالرياض

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2003

رصد تقرير نشرته دارة الملك عبدالعزيز، جانباً من تاريخ قصر الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، بحي الحنبلي في مدينة الرياض، والذي مثل مزيجاً في النمط العمراني ببعض مكوناته من عمارة الساحل الشمالي.

وقال الباحث محمد الحوطي إن القصر بني في أوائل الستينيات الهجرية، وأشرف الملك فهد بنفسه على بنائه حيث اختلف بناؤه كلياً عن النمط العمراني المعروف في نجد، وظل الملك فهد يسكنه حتى عام 1377 هـ.

وأضاف الحوطي أن المواد المستخدمة في بناء القصر وكذلك نمط النوافذ والأبواب والأسقف تستخدم في بناء المنازل بالأحساء والكويت والبحرين. وفق “أخبار 24”.

وبين أن القصر تبلغ مساحته 4200 متر مربع، وتوجد به مواقف للسيارات وسكن للخدم والطباخين في جهته الخلفية.

شاهد.. لمحة معمارية من قصر الملك فهد في حي الحنبلي بالرياض

أخبار محلية
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