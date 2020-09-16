نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لمحافظته على هوية المنطقة .. أمير عسير يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية
16/09/2020   12:49 م

لمحافظته على هوية المنطقة .. أمير عسير يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية

+ = -
677

أشاد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بما قام به المُزارع يوسف الشهري، من الحفاظ على عدد من المزارع التي يملكها في محافظة تنومة بإعادة تأهيلها واستصلاحها للزراعة .

وكان أمير المنطقة قد وقف على الأعمال التى قام بها المُزارع في مزارعه الواقعة بقرية القذال نازلة بمحافظة تنومة، ووصف أمير المنطقة، الأعمال التي قام بها المُزارع بأنها نموذج فريد في المحافظة على الهوية الزراعية، وتثبيت العادات القديمة بطريقة صحيحة.

وأكد الأمير تركي، خلال استقباله للمُزارع بمكتبه في الإمارة، أن القطاع الزراعي في المنطقة شهد استحداث ودعم العديد من المشروعات ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، كما تعمل الجهات المعنية بالمنطقة على استكمال مشروعاتها وبحث مستقبلها الزراعي، بهدف تنوع القاعدة الإنتاجية للزراعة، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين.

أمير عسير يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية

وفق “أخبار 24”.

لمحافظته على هوية المنطقة .. أمير عسير يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111936.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.