لمحافظته على هوية المنطقة .. أمير عسير يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية

أشاد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بما قام به المُزارع يوسف الشهري، من الحفاظ على عدد من المزارع التي يملكها في محافظة تنومة بإعادة تأهيلها واستصلاحها للزراعة .
وكان أمير المنطقة قد وقف على الأعمال التى قام بها المُزارع في مزارعه الواقعة بقرية القذال نازلة بمحافظة تنومة، ووصف أمير المنطقة، الأعمال التي قام بها المُزارع بأنها نموذج فريد في المحافظة على الهوية الزراعية، وتثبيت العادات القديمة بطريقة صحيحة.
وأكد الأمير تركي، خلال استقباله للمُزارع بمكتبه في الإمارة، أن القطاع الزراعي في المنطقة شهد استحداث ودعم العديد من المشروعات ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، كما تعمل الجهات المعنية بالمنطقة على استكمال مشروعاتها وبحث مستقبلها الزراعي، بهدف تنوع القاعدة الإنتاجية للزراعة، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين.
وفق “أخبار 24”.