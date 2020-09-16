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أخبار محلية > مصادر: “الصحة” تعتزم استحداث نظام لحماية المواليد من الاختطاف والاستبدال بالمستشفيات
16/09/2020   12:51 م

مصادر: “الصحة” تعتزم استحداث نظام لحماية المواليد من الاختطاف والاستبدال بالمستشفيات

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كشفت مصادر عن عزم وزارة الصحة التعاقد مع شركات مختصة بتكنولوجيا الأمن والسلامة، لإنشاء نظام لحماية المواليد من الاختطاف والاستبدال بمستشفيات المملكة كافة.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الوطن”، أن النظام الجديد يأتي استجابةً للتوجيهات العليا التي صدرت مؤخرا لإيقاف سلب الأطفال واستبدالهم، والتي تتضمن 17 بندا لمجابهة تلك الحوادث بالمستشفيات.

يأتي ذلك بعد حادِثة اختطاف الطفل “أنس” من مستشفى الولادة والأطفال في المدينة المنورة الأسبوع الماضي.

وكان المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” أعلن مؤخرًا، إضافة معيار “حماية الأطفال المواليد في المستشفيات من الخطف والاستبدال”، ضمن برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى “أمان” بدايةً من العام الجاري.

مصادر: “الصحة” تعتزم استحداث نظام لحماية المواليد من الاختطاف والاستبدال بالمستشفيات

أخبار محلية
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