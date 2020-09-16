تعرف على السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال أغسطس 2020

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر أغسطس 2020 مقارنةً بشهر يوليو الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال يوليو.
وصنف التقرير المواد إلى سلع غذائية، وغير غذائية، والخدمات، والسلع الإنشائية.
وجاء كلٌ من (كوسة محلية، طماطم محلية، شمام محلي، طماطم مستوردة، فاصولياء خضراء، مانجو باكستاني، فلفل أخضر بارد محلي، برتقال أبو صرة مصري، يوسفي باكستاني، بطاطس وسط محلية، سكر ناعم) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (التمر الرطب، الحبحب “بطيخ” المحلي، الثوم الصيني ، الغنم النجدي، الغنم النعيمي، الروبيان المحلي المقشر) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما الخدمات والسلع غير الغذائية فسجل كل من (كشف طبيب أسنان، شقة مفروشة، صابون سائل للأواني، كشف طبيب عام، حفائظ أطفال محلية) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (نفقات الحفلات والأفراح، العباءة النسائية).
وفيما يخص السلع الإنشائية فسجل كل من (الجبس الوطني، الرمل الناعم الأبيض، الأسلاك الكهربائية 4 مم، الأسلاك الكهربائية 6 مم، الفحم) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (الأسمنت الأسود الوطني، حديد تسليح 14 مم الوطني، بلاط كسر رخام البلدي).
وفق “أخبار 24”.