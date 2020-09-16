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أخبار محلية > مؤسسة النقد تعتمد منتجات تأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة
16/09/2020   12:54 م

مؤسسة النقد تعتمد منتجات تأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اعتماد عدد من المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة في سوق التأمين بالمملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه.

وأوضحت المؤسسة أن اعتماد هذه المنتجات، جاء نظرًا للنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحيّة والترفيهية في المملكة؛ وذلك لتغطية مخاطر إلغاء هذه الفعاليات المرخصة من الجهات الرسمية أو عدم استكمالها أو تأجيلها أو توقفها أو نقل مكانها، لأسبابٍ خارجة عن سيطرة المنظم، كالأحوال الجوية أو حالات عدم الظهور في حال ما إذا تم الاتفاق على ذلك. وفق “أخبار 24”.

وأكدت “ساما” أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود المؤسسة في تطوير قطاع التأمين، من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودية وعملاء شركات التأمين، بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر.

مؤسسة النقد تعتمد منتجات تأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة

أخبار محلية
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