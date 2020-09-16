4 طلاب من جامعة حائل يبلغون نهائي “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي

تمكن 4 طلاب من جامعة حائل من الوصول إلى المرحلة النهائية من “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي لمسار الطاقة، متفوقين بذلك على فرق جامعية أخرى.
وبلغ عدد الفرق الجامعية التي شاركت في “تحدي نيوم” 40 فريقا من جامعات سعودية، صعد منها إلى المراحل النهائية 5 فرق فقط من بينها فريق جامعة حائل الذي يضم طلابًا من كلية الهندسة، وهم محمد الشدوخي وفهد الحربي وأيمن الشمري وبدر العنزي، ويشرف عليهم الدكتور عبد العزيز الملق.
ومن جهته، هنأ عميد كلية الهندسة بجامعة حائل، الدكتور عبد العزيز الغامدي، الطلاب المتأهلين، مؤكداً أن الجامعة تهتم بمشاركة الطلبة في المسابقات والمؤتمرات الوطنية والدولية. وفق “أخبار 24”.