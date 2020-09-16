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أخبار محلية > “حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق شهر سبتمبر
16/09/2020   5:04 م

“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق شهر سبتمبر

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أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الأربعاء)، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ34 (سبتمبر 2020).

وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ecs.page.link/iB8H5.

وكان البرنامج أودع الخميس الماضي ‏‏1.9 مليار ريال للدفعة الـ34 لشهر سبتمبر، في حسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة ‏طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن ‏الدفعة السابقة بلغ 18.5 مليون ريال، لافتاً إلى أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه ‏الدفعة. وفق “أخبار 24”.

وكشف المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان ‏القحطاني أن إجمالي ما دفعـه ‏البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه وحتى الآن بلغ 80.5 مليار ريال، ‏منها 555 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق شهر سبتمبر

أخبار محلية
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