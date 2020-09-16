“الصفقة الأضخم”.. “تصفية” تعلن إتمام مزاد بيع أرض جوهرة المطار بالدمام بملياري ريال

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الأربعاء)، إتمام المزاد العلني لبيع أرض مخطط “جوهرة المطار” بالكامل في الدمام بمبلغ يقارب ملياري ريال، والتي تعد أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة لعام 2020.
وأكدت “تصفية” أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ وذلك تمهيدا لصرف حقوق المساهمين.
يذكر أن مساحة مخطط جوهرة المطار بمدينة الدمام تزيد على (10) ملايين متر مربع، ويُعد من أهم المخططات في المنطقة للاستثمار السكني والتجاري.وفق “أخبار 24”.
وكانت “تصفية” طرحت في النصف الثاني من عام 2020م العديد من أراضي المساهمات العقارية للبيع بطريق المزاد العلني أو بطريق البيع المباشر، وذلك بمساحة تقارب 20 مليون متر مربع.